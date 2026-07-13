BTSV trennt sich von Kastrati
Eintracht Braunschweig und Torhüter Elhan Kastrati gehen getrennte Wege. In beidseitigem Einvernehmen wurde der Vertrag des 29-Jährigen aufgelöst.
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Die Löwen trennen sich von Torhüter Elhan Kastrati.— Eintracht Braunschweig (@EintrachtBSNews) July 13, 2026
Der 29-Jährige absolvierte im vergangen Jahr bei den Blau-Gelben zwei Ligaspiele. Nun wurde der Vertrag in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst.
Wir wünschen dir auf deinem weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg, Eli! 🦁🤞🏼 pic.twitter.com/KqnCnwhkpx
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