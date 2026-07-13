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BTSV trennt sich von Kastrati

Eintracht Braunschweig und Torhüter Elhan Kastrati gehen getrennte Wege. In beidseitigem Einvernehmen wurde der Vertrag des 29-Jährigen aufgelöst.

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