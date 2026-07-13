BTSV trennt sich von Kastrati

Eintracht Braunschweig und Torhüter Elhan Kastrati gehen getrennte Wege. In beidseitigem Einvernehmen wurde der Vertrag des 29-Jährigen aufgelöst.

Die Löwen trennen sich von Torhüter Elhan Kastrati.



Der 29-Jährige absolvierte im vergangen Jahr bei den Blau-Gelben zwei Ligaspiele. Nun wurde der Vertrag in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst.



Wir wünschen dir auf deinem weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg, Eli! 🦁🤞🏼 pic.twitter.com/KqnCnwhkpx