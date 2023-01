Doppeltransfer: Augsburg holt zwei Stürmer

Kelvin Yeboah und Irvin Cardona sind Augsburger. Wie der FCA verkündet, wird Yeboah für ein halbes Jahr vom FC Genua ausgeliehen. Dem Vernehmen nach besitzen die Fuggerstädter zudem eine sieben Millionen Euro hohe Kaufoption für den vierfachen italienischen U21-Nationalspieler. Cardona wechselt fest und unterzeichnet einen Vertrag bis 2027.

Yeboah kommt aus Italien

Yeboah war vor einem Jahr für 6,5 Millionen Euro von Sturm Graz nach Genua gekommen. Den Abstieg des Klubs konnte er aber nicht verhindern. Auch in der aktuellen Saison tut sich der 22-Jährige noch schwer: Nur ein Tor steht nach elf Serie B-Einsätzen zu Buche.

Über den Torjäger sagt Stefan Reuter: „Kelvin Yeboah ist ein junger, flexibler und vor allem sehr schneller Angreifer, der unsere Optionen in der Offensive noch einmal erweitern wird. Insbesondere bei seiner Zeit in Graz hat er gezeigt, dass er im Umschaltspiel große Qualitäten hat und viel Torgefahr versprüht. Daher passt er sehr gut zu unserer Mannschaft und zu unserem Spielstil.“

Bei Brest außen vor

Cardona war bei Brest in der laufenden Saison nur noch außen vor, verpasste mehrmals den Sprung in den Kader und blieb ohne Torbeteiligung. Auch in der vergangenen Saison war der Franzose nur mäßig erfolgreich (37 Einsätze, sieben Scorer). Was den 25-Jährigen für Augsburg interessant macht, dürfte seine Polyvalenz sein. Der Stürmer mit maltesischen Wurzeln kann sowohl im Zentrum als auch auf der linken sowie rechten Außenbahn auflaufen.

Über seinen Wechsel in die Bundesliga freut sich Cardona sehr: „Der FC Augsburg bietet mir eine super Perspektive, mich in Deutschland und der Bundesliga zu beweisen. Ich freue mich auf diese Herausforderung, weil ich vom Potential des FCA überzeugt bin. Die Bundesliga ist eine der besten Ligen der Welt und ich freue mich, für den FCA auflaufen zu können.“