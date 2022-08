Chelsea holt BVB-Flirt Chukwuemeka

Carney Chukwuemeka wird sich dem FC Chelsea anschließen. Die Blues haben mit Aston Villa eine Übereinkunft über den Transfer des 18-jährigen Mittelfeldspielers erzielt. Das verkünden die beteiligten Vereine am heutigen Dienstagabend.

Chukwuemeka wurde die Erlaubnis erteilt, nach London zu reisen, um seinen Klubwechsel abzuschließen. Hierzu fehle noch der Medizincheck sowie die persönliche Einigung mit Chelsea. Beides kann als Formsache bezeichnet werden.

Auch Borussia Dortmund zeigte Interesse an Chukwuemeka, der englische U19-Nationalspieler soll einem Wechsel zum BVB auch positiv gegenübergestanden haben. Nun macht aber Chelsea Nägel mit Köpfen bei Chukwuemeka, der als großes Talent gilt und für Aston Villa bereits 14 Mal in der Premier League auf dem Platz stand. Sein Vertrag in Birmingham läuft noch bis 2023.

Update (18:57 Uhr): Laut ‚The Athletic‘ fließen rund 20 Millionen Euro Ablöse.

Aston Villa and Chelsea can confirm that the clubs have reached an agreement for the permanent transfer of Carney Chukwuemeka.