Die Partie zwischen dem FC Barcelona und Atlético Madrid (2:1) hat Lamine Yamal nicht ohne Nachwirkungen überstanden. Wie Alfredo Martínez berichtet, beendete der 19-jährige Flügelstürmer das Spiel mit Beschwerden am Knie und wird momentan in Barcelona untersucht. Eine genaue Diagnose steht zurzeit noch aus.

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Das hat Auswirkungen auf die bevorstehenden Länderspiele. Dem spanischen Reporter zufolge wird davon ausgegangen, dass Yamal erst am Freitag zum Kader der Spanier für die Partie gegen England (15. November) stößt. Bei der Begegnung mit Tschechien (12. November) wird er aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung stehen.