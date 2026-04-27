Endrick winkt Top-Transfer | Schiri-Betrug aufgedeckt

Arsenal will Endrick

Der von Real Madrid an Olympique Lyon verliehene Endrick (19) spielt eine starke Rückrunde. 14 Torbeteiligungen (sieben Tore, sieben Assists) stehen nach 18 Einsätzen auf seinem Konto. Im Sommer soll der talentierte Stürmer nach aktuellem Stand nach Madrid zurückkehren. Endrick sagt dazu: „Wenn ich zu Real Madrid zurückkehren muss, werde ich das gerne tun. Und wenn ich woandershin gehen muss, werde ich das ebenfalls tun.“

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Endrick kann sich also auch einen erneuten Wechsel vorstellen, an Optionen mangelt es dem Brasilianer (15 Länderspiele) nicht. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ zeigen mehrere europäische Topklubs Interesse, darunter vor allem der FC Arsenal. Der Premier League-Tabellenführer soll Endrick genau beobachten und bereit sein, ein Angebot abzugeben. Vorausgesetzt, die Tür öffnet sich und Real ist bereit, Endrick ziehen zu lassen.

Schiri-Skandal

Der italienischen Liga droht ein handfester Betrugsskandal. Im Mittelpunkt: Gianluca Rocchi, Schiedsrichter-Koordinator der Serie A und B. Renommierte italienische Medien berichten übereinstimmend, dass Rocchi an manipulierten Schiedsrichtansetzungen beteiligt war, insbesondere zugunsten von Inter Mailand.

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Dabei geht es unter anderem um Partien aus der aktuellen Saison sowie einen VAR-Eingriff im Spiel zwischen Udinese und Parma, bei dem ein umstrittener Handelfmeter gegeben wurde. Rocchi nahm dabei Einfluss auf den VAR-Schiedsrichter, der zunächst gegen Strafstoß entschieden hatte. Das Elfmetertor bescherte Udinese letztlich den Sieg. Die Nachrichtenagentur ‚AGI‘ veröffentlichte ein entsprechendes Video aus den Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft teilte darüber hinaus mit, dass am 2. April 2025 ein Treffen zwischen Rocchi und zwei namentlich unbekannten Personen stattfand, bei dem Schiedsrichter ausgewählt werden sollten, die Inter wohlgesonnen sind. Rocchi ist von seinem Posten zurückgetreten, beteuert aber seine Unschuld. Der Skandal erinnert an die Affäre Calciopoli von 2006. Damals wurden Juventus Turin die Meistertitel 2005 und 2006 aberkannt, dazu folgte der Zwangsabstieg in die zweite Liga.