„Bin schockiert“: Ducksch wehrt sich gegen Werder

Marvin Ducksch wehrt sich entschieden gegen angebliche interne Aussagen von Werder-Geschäftsführer Clemens Fritz. In der ‚At Broski‘-Show erklärt der 32-jährige Ex-Bremer: „Ich bin immer noch schockiert über solche Aussagen. Ich glaube, alle Jungs, die mich kennen und Trainer, für die ich gespielt habe, sagen nicht, dass ich eine Kabine kaputt mache. Ich würde sagen, dass es das Gegenteil ist. Ich stehe für gute Laune. Ich habe auch immer wieder in Interviews gesagt, dass ich kein Spieler bin, der sich an Toren misst. Für mich steht der Team-Erfolg an erster Stelle. Solche Aussagen tun dann natürlich sehr weh.“

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Fritz soll dem Vernehmen nach gesagt haben, dass Ducksch während seiner vier Jahre im Klub nicht gut für die Werder-Kabinen gewesen sei. Der Angreifer war im vergangenen Sommer schließlich für zwei Millionen Euro Ablöse von Bremen zu Birmingham City gewechselt. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um eine Deutschland-Rückkehr des zweifachen Nationalspielers. „Ich bin auf jeden Fall im Austausch mit einigen Vereinen, auch in der Bundesliga. Aber es ist noch relativ früh“, so Ducksch. Sein Vertrag in England ist noch bis 2028 befristet, beinhaltet jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund einer Million Euro.