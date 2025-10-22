Menü Suche
Bundesliga-Interesse: FCK droht bitterer Sirch-Abgang

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Luca Sirch im Porträt @Maxppp

Dem 1. FC Kaiserslautern droht im kommenden Sommer der ablösefreie Abgang von Leistungsträger Luca Sirch. Nach Informationen der ‚Bild‘ ruhen die Verhandlungen über eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags derzeit auf Wunsch des Innenverteidigers. Der 26-Jährige habe die Gespräche vorerst „auf Eis gelegt“.

Sirch, erst 2024 aus der vierten Liga von Lok Leipzig zu den Roten Teufeln gekommen, soll von einem Wechsel in die Bundesliga träumen. Bereits im vergangenen Sommer wurde der Rechtsfuß, der in der laufenden Saison in allen zehn Partien in der Startelf stand, mit mehreren Bundesligisten in Verbindung gebracht. Werder Bremen, Union Berlin, der FC Augsburg und die TSG Hoffenheim zeigten Interesse.

