Am Donnerstag (ab 10 Uhr) wird es ernst. Ganz Deutschland wartet gespannt auf die erste Kadernominierung des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp. Diese soll ein Neuanfang sein und die Tristesse im Land vertreiben. Denn immerhin hatte der neue Heilsbringer bei seiner Vorstellung vollmundig einige Überraschungen und die Rückkehr zum Leistungsprinzip proklamiert.

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„Es werden Spieler Möglichkeiten bekommen, die jetzt möglicherweise noch gar nicht damit rechnen, weil ich gerne mutig sein werde und bin“, so Klopp, der einige Neulinge angekündigt hat, auch wenn man „den Spagat schaffen [muss] zwischen Entwicklung und Performen. Im Grunde genommen wird es kein wildes Casting geben, aber ich habe gar kein Problem damit, wenn sich alle zeigen wollen.“ FT wagt eine Prognose der möglichen Debütanten:

Torhüter

Jonas Urbig (23/FC Bayern) wird ziemlich sicher dabei sein, gilt als kommender Stammkeeper des DFB-Teams. Gute Chancen dürfen sich nach tollem Saisonstart auch Finn Dahmen (28/FC Augsburg), Noah Atubolu (24/Eintracht Frankfurt) und Mio Backhaus (22/SC Freiburg) ausrechnen. Loris Karius (33/Schalke 04) erstmal hat nur Außenseiterchancen.

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Welcher Torhüter hätte sich sein DFB-Debüt am meisten verdient? Jonas Urbig (23/FC Bayern) Finn Dahmen (28/FC Augsburg) Noah Atubolu (24/Eintracht Frankfurt) Mio Backhaus (22/SC Freiburg) Loris Karius (33/Schalke 04) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Abwehr

Die größte Baustelle des DFB-Teams befindet sich seit Jahren hinten rechts. Gleich drei Spieler haben sich mit ihren Leistungen für eine Nominierung beworben: Elias Baum (20/Eintracht Frankfurt) und Philipp Treu (25/SC Freiburg) werden hohe Chancen eingeräumt, Rafael Pinto Pedrosa (18/Karlsruher SC) ist ein Geheimtipp. Auf der linken Seite drängt sich Senkrechtstarter Hennes Behrens (21/FC Augsburg) auf. Tom Rothe (21/Union Berlin) bleibt im Blick.

In der Innenverteidigung führt eigentlich kein Weg an Fin Jeltsch (20/VfB Stuttgart) vorbei. Auch Teamkollege Jeff Chabot (28) ist als Linksfuß sehr interessant für Klopp. Noahkai Banks (19/FC Augsburg) und Matteo Palma (18/Udinese Calcio) sind Toptalente, haben doppelte Staatsbürgerschaften und könnten daher Überraschungskandidaten sein, damit der DFB sie an sich bindet.

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Welcher Verteidiger hätte sich sein DFB-Debüt am meisten verdient? Elias Baum (20/Eintracht Frankfurt) Philipp Treu (25/SC Freiburg) Hennes Behrens (21/FC Augsburg) Tom Rothe (21/Union Berlin) Fin Jeltsch (20/VfB Stuttgart) Jeff Chabot (28/VfB Stuttgart) Noahkai Banks (19/FC Augsburg) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Mittelfeld

Im Zentrum gibt es einige Optionen. Sicher dabei sein wird Tom Bischof (21/FC Bayern). Sehr für sich geworben haben Grischa Prömel (31/TSG Hoffenheim), Soufiane El-Faouzi (24/Schalke 04) und Noël Aseko (20/Eintracht Frankfurt). Weitere Spieler auf dem Klopp-Radar dürften unter anderem Nicolai Remberg (26/Hamburger SV), Caspar Jander (FC Southampton) und der aktuell verletzte Rocco Reitz (RB Leipzig) sein.

In der offensiven Dreierreihe besteht fast schon die Qual der Wahl: Die Debüts von Said El Mala (19/1. FC Köln) und Brajan Gruda (22/RB Leipzig) sind überfällig. Merlin Röhl (24/FC Everton) überzeugt seit Jahren in der Premier League, in dieser Saison sogar aushilfsweise als Rechtsverteidiger, und könnte so eine echte Geheimwaffe sein. Unklar ist derzeit, ob der angeschlagene Ex-Freiburger rechtzeitig wieder fit wird. Derry Scherhant (23/SC Freiburg) ist ein heißer Kandidat, ebenso wie Anton Kade (22/FC Augsburg) und Youngster Wael Mohya (17/Borussia M’Gladbach), der ebenfalls für Marokko spielberechtigt wäre.

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Welcher Mittelfeldspieler hätte sich sein DFB-Debüt am meisten verdient? Tom Bischof (21/FC Bayern) Grischa Prömel (31/TSG Hoffenheim) Soufiane El-Faouzi (24/Schalke 04) Noël Aseko (20/Eintracht Frankfurt) Said El Mala (19/1. FC Köln) Brajan Gruda (22/RB Leipzig) Derry Scherhant (23/SC Freiburg) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Angriff

Das Sturmzentrum ist die zweite Achillesferse der jüngeren DFB-Vergangenheit. Doch auch hier stehen interessante Optionen zur Verfügung. Interessanterweise werden vor allem Philip Tietz (29/Mainz 05) große Chancen auf eine Nominierung eingeräumt, da er einer der wenigen echten Strafraumstürmer ist, die aktuell verlässlich Leistung bringen.

Zudem ist auch die Nominierung von Nicolò Tresoldi (21/FC Brügge) überfällig. Dazu bieten sich mit Dzenan Pejcinovic (21/VfB Stuttgart), Tim Lemperle (24/TSG Hoffenheim) und Younes Ebnoutalib (23/Eintracht Frankfurt) interessante Alternativen an.

Welcher Mittelstürmer hätte sich sein DFB-Debüt am meisten verdient? Philip Tietz (29/Mainz 05) Nicolò Tresoldi (21/FC Brügge) Dzenan Pejcinovic (21/VfB Stuttgart) Tim Lemperle (24/TSG Hoffenheim) Younes Ebnoutalib (23/Eintracht Frankfurt) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Partien

Zur neuen Saison wurden die Länderspielpausen überarbeitet. Es gib nun weniger, aber dafür längere Phasen, in denen die Nations League-Partien oder alternative Freundschaftsspiele stattfinden. Gut für Klopp, der einige Spieler sichten und neue Standards im Training etablieren möchte.

In dieser Abstellungsphase tritt die DFB-Elf zu vier Nations League-Duellen an. Am 24. September geht es in Amsterdam gegen die Niederlande, am 27. September in Augsburg gegen Griechenland, am 1. Oktober in München gegen Serbien. Am 4. Oktober steht das Rückspiel gegen Griechenland in Thessaloniki an. Anstoß ist jeweils um 20:45 Uhr.