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Bundesliga

BVB: Die Details zum Wätjen-Verkauf

von Tristan Bernert - Quelle: Tipsbladet
Kjell Wätjen für den VfL Bochum am Ball @Maxppp

Im Rahmen des Transfers von Kjell Wätjen von Borussia Dortmund zum FC Midtjylland sind nun Zahlen durchgesickert. Wie das dänische ‚Tipsbladet‘ berichtet, kassiert der BVB eine Sockelablöse von 2,2 Millionen Euro, die um 600.000 Euro steigen kann, wenn Midtjylland sich für die Champions League qualifiziert.

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Sollten die Dänen den 20-jährigen Mittelfeldspieler in Zukunft verkaufen, kassiert Dortmund zudem zehn Prozent der Ablöse. Wätjen wird sich zeitnah Midtjylland anschließen, wo sein ehemaliger Förderer Mike Tullberg auf ihn wartet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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