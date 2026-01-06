Menü Suche
Kommentar 3
Premier League

United denkt an Solskjaer-Rückkehr

von Fabian Ley - Quelle: The Athletic | Fabrizio Romano
1 min.
Ole Gunnar Solskjaer bei einer Buchvorstellung @Maxppp

Es ist offenbar nicht ausgeschlossen, dass Ole Gunnar Solskjaer vorübergehend wieder auf der Trainerbank von Manchester United Platz nimmt. Laut ‚The Athletic‘ wird der Ex-Coach als möglicher Interimstrainer bis zum Sommer in Betracht gezogen. Fabrizio Romano ergänzt, dass der 52-jährige Norweger, der zuletzt bis August für Besiktas tätig war, gerne zurückkehren würde und auch an einer sechsmonatigen Anstellung interessiert ist. Dessen seien sich die United-Bosse bewusst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Red Devils hatten sich am gestrigen Montag von Rúben Amorim getrennt. Interimsmäßig wurde U18-Coach Darren Fletcher der Posten anvertraut. Möglich, dass der Ex-Profi auch bis zum Saisonende die Geschicke leiten darf. Für die langfristige Amorim-Nachfolge werden einige Kandidaten gehandelt, darunter insbesondere Oliver Glasner von Crystal Palace.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Man United
Ole Gunnar Solskjær

Weitere Infos

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Ole Gunnar Solskjær Ole Gunnar Solskjær
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert