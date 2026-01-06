United denkt an Solskjaer-Rückkehr

Es ist offenbar nicht ausgeschlossen, dass Ole Gunnar Solskjaer vorübergehend wieder auf der Trainerbank von Manchester United Platz nimmt. Laut ‚The Athletic‘ wird der Ex-Coach als möglicher Interimstrainer bis zum Sommer in Betracht gezogen. Fabrizio Romano ergänzt, dass der 52-jährige Norweger, der zuletzt bis August für Besiktas tätig war, gerne zurückkehren würde und auch an einer sechsmonatigen Anstellung interessiert ist. Dessen seien sich die United-Bosse bewusst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Red Devils hatten sich am gestrigen Montag von Rúben Amorim getrennt. Interimsmäßig wurde U18-Coach Darren Fletcher der Posten anvertraut. Möglich, dass der Ex-Profi auch bis zum Saisonende die Geschicke leiten darf. Für die langfristige Amorim-Nachfolge werden einige Kandidaten gehandelt, darunter insbesondere Oliver Glasner von Crystal Palace.