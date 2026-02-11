Krösche: Riera war „jederzeit unsere Wunschlösung“

Markus Krösche verfolgt auch bei der Trainersuche einen langfristigen Plan. Im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ verrät der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, dass bereits vor langer Zeit Kontakt zu Albert Riera hergestellt wurde: „Wir haben uns das erste Mal vor zweieinhalb Jahren getroffen und uns intensiv über seine Philosophie und seinen Spielstil ausgetauscht. Natürlich haben wir seinen Weg und seine Entwicklung verfolgt und sind eng im Austausch geblieben. Das machen wir mit vielen Trainern so.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 43-jährige Spanier sei „jederzeit unsere Wunschlösung gewesen“, betont der Funktionär. Den Zuschlag erhielt der neue Cheftrainer aus einem bestimmten Grund: „Wir haben sehr viel Potenzial in der Mannschaft und wollten jemanden, der eine Organisation und Struktur auf dem Platz wie auch außerhalb des Platzes vorgibt. Deshalb ist die Wahl auf Albert gefallen.“ Insgesamt „vier bis fünf“ Trainer standen auf Krösches Shortlist, allesamt „verschiedene Typen“. Letztlich hat man Riera von NK Celje loseisen können.