Menü Suche
Kommentar
Serie A

Frattesi vor 35-Millionen-Wechsel?

von Julian Jasch - Quelle: gianlucadimarzio.com
1 min.
Davide Frattesi im Trainingsshirt von Inter Mailand @Maxppp

Galatasaray ist allem Anschein nach dazu bereit, Inter Mailand die für Mittelfeldspieler Davide Frattesi (26) aufgerufenen 35 Millionen Euro in Aussicht zu stellen. Das geht zumindest aus einem Bericht von Gianluca Di Marzio hervor. Konkret handle es sich um eine Leihe inklusive Kaufpflicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Nerazzurri hatten Frattesi 2024 nach einjähriger Leihe für mehr als 31 Millionen Euro von der US Sassuolo festverpflichtet. Weil der 33-malige italienische Nationalspieler aktuell aber keinen Stammplatz innehat, steht Inter einem Verkauf ab 35 Millionen Euro offen gegenüber – eine Summe, die Gala angeblich investieren möchte. Interesse wird auch Juventus Turin, der AS Rom und der SSC Neapel nachgesagt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Süper Lig
Inter Mailand
Galatasaray
Davide Frattesi

Weitere Infos

Serie A Serie A
Süper Lig Süper Lig
Inter Mailand Logo Inter Mailand
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Davide Frattesi Davide Frattesi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert