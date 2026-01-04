Frattesi vor 35-Millionen-Wechsel?

Galatasaray ist allem Anschein nach dazu bereit, Inter Mailand die für Mittelfeldspieler Davide Frattesi (26) aufgerufenen 35 Millionen Euro in Aussicht zu stellen. Das geht zumindest aus einem Bericht von Gianluca Di Marzio hervor. Konkret handle es sich um eine Leihe inklusive Kaufpflicht.

Die Nerazzurri hatten Frattesi 2024 nach einjähriger Leihe für mehr als 31 Millionen Euro von der US Sassuolo festverpflichtet. Weil der 33-malige italienische Nationalspieler aktuell aber keinen Stammplatz innehat, steht Inter einem Verkauf ab 35 Millionen Euro offen gegenüber – eine Summe, die Gala angeblich investieren möchte. Interesse wird auch Juventus Turin, der AS Rom und der SSC Neapel nachgesagt.