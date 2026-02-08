Einigung: Köhler verlässt Braunschweig

Kapitän Sven Köhler (29) geht bei Eintracht Braunschweig von Bord. Nach Informationen von ‚Sky‘ absolviert der Defensivspieler am heutigen Sonntag dem Medizincheck beim Grasshopper Club Zürich. Es bestehe Einigung über einen Kauf.

Das Transferfenster in der Schweiz hat noch bis zum 16. Februar geöffnet. Köhler trainierte in den vergangenen Tagen nicht mehr mit der Mannschaft, nachdem er seinen Wechselwunsch geäußert hatte.