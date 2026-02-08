Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Einigung: Köhler verlässt Braunschweig

von David Hamza - Quelle: Sky
Sven Köhler ist der Kapitän vom BTSV @Maxppp

Kapitän Sven Köhler (29) geht bei Eintracht Braunschweig von Bord. Nach Informationen von ‚Sky‘ absolviert der Defensivspieler am heutigen Sonntag dem Medizincheck beim Grasshopper Club Zürich. Es bestehe Einigung über einen Kauf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Transferfenster in der Schweiz hat noch bis zum 16. Februar geöffnet. Köhler trainierte in den vergangenen Tagen nicht mehr mit der Mannschaft, nachdem er seinen Wechselwunsch geäußert hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Super League
Braunschweig
GC Zürich
Sven Köhler

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Super League Super League
Braunschweig Logo Eintracht Braunschweig
GC Zürich Logo Grasshoppers
Sven Köhler Sven Köhler
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert