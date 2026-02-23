Bericht: Kompany wünscht sich Real-Star
Im Sommer verlässt Leon Goretzka den FC Bayern. Bislang stehen vor allem junge Spieler als mögliche Nachfolger auf dem Zettel der Münchner. Nun gesellt sich ein echter Topstar hinzu.
Geht es nach Trainer Vincent Kompany, bedient sich der FC Bayern im Sommer bei Real Madrid. Das zumindest geht aus einem Bericht der katalanischen Online-Zeitung ‚El Nacional‘ hervor.
Dort heißt es konkret, dass sich Kompany eine Zusammenarbeit mit Fede Valverde (27) wünscht und mit diesem Anliegen auch schon bei der Chefetage des Rekordmeister vorstellig wurde.
Valverde ist bei Real seit Jahren Stammkraft, spielt aktuell aber nicht seine beste Saison. Der gelernte Mittelfeldspieler muss immer wieder auf der Außenbahn aushelfen – mal vorne, meist hinten rechts. Laut ‚El Nacional‘ zählt er im Sommer zu den Verkaufskandidaten bei den Königlichen.
Utopische Klausel
Vertraglich ist Valverde noch bis 2029 an Real gebunden. Der Kontrakt beinhaltet eine Ausstiegsklausel über die utopische Summe von einer Milliarde Euro. Im November kursierte im Zusammenhang mit Interesse von Manchester United ein Preisschild von 114 Millionen Euro – auch das wäre sicherlich zu viel für die Bayern, die auch in diesem Jahr auf das Geld achten wollen.
FT-MeinungUnwahrscheinlich
Als kraftvoller, zweikampfstarker und schussgewaltiger Achter, der aber auch die feine Klinge beherrscht, wäre Valverde eine tolle Bereicherung für die Bayern. Aktuell ist es aber kaum vorstellbar, dass sich ein Transfer wirtschaftlich umsetzen ließe.
