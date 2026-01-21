Bremen verpflichtet Chebil

Werder Bremen hat den nächsten Transfer eingetütet. Yasin Chebil wechselt im Sommer aus der U19 des VfL Wolfsburg an die Weser. Über die Vertragslaufzeit macht Werder keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Bremen ist der 18-jährige Außenverteidiger zunächst für die U23 eingeplant. Sowohl links hinten als auch rechts hinten kann Chebil verteidigen.