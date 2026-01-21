Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Bremen verpflichtet Chebil

von Luca Hansen - Quelle: werder.de
3 min.
clemens fritz 2324 @Maxppp

Werder Bremen hat den nächsten Transfer eingetütet. Yasin Chebil wechselt im Sommer aus der U19 des VfL Wolfsburg an die Weser. Über die Vertragslaufzeit macht Werder keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Bremen ist der 18-jährige Außenverteidiger zunächst für die U23 eingeplant. Sowohl links hinten als auch rechts hinten kann Chebil verteidigen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
Wolfsburg
Yasin Chebil

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Yasin Chebil Yasin Chebil
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert