Chandler: Karriereende in Frankfurt?

Eintracht Frankfurts Timothy Chandler will nach Möglichkeit für keinen anderen Verein mehr auflaufen. „Ich hoffe, dass ich bei der Eintracht meine Karriere beenden kann“, äußert sich der 30-Jährige im Interview mit der ‚Frankfurter Rundschau‘. Chandler schnürt seine Schuhe bereits seit 2001 für die SGE, unterbrochen wurde seine Zeit in der Mainmetropole lediglich von einem vierjährigen Engagement beim 1. FC Nürnberg (2010 - 2014).

Unter der Anzeige geht's weiter

„Es ist mein Zuhause, mein Verein, der in meinem Herzen steckt“, schwärmt Chandler von der Eintracht, „ich habe keine Lust, etwas anderes als den Adler auf der Brust zu tragen. So lange ich laufen und mit einem Lächeln auf den Platz gehen kann, würde ich gerne weiterspielen.“ Der Vertrag des US-Amerikaners (29 Länderspiele) läuft noch bis 2022. In der laufenden Saison wurde Chandler in vier Pflichtspielen eingewechselt, insgesamt stehen nur 66 Einsatzminuten zu Buche.