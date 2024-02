Walter-Nachfolge: Der HSV-Plan mit Polzin

Der Hamburger SV hat in der Trainerfrage für die Nachfolge von Tim Walter einen klaren Plan mit dessen ehemaligem Assistenten Merlin Polzin. Wie Sportvorstand Jonas Boldt auf der heutigen Pressekonferenz klarstellte, spielt der Interimscoach eine gewichtige Rolle bei der Suche nach der künftigen Besetzung der Trainerbank: „Wir werden jetzt keinen 180-Grad-Wechsel vollziehen. Deshalb haben wir auch die Entscheidung mit Merlin Polzin getroffen. Wir haben hier ein großes Trainertalent. Wir wollen überlegen, was mittel- und langfristige Lösungen sein können. Merlin Polzin wird dabei aber auf jeden Fall eine Rolle spielen, egal, in welcher Konstellation. Er ist seit dreieinhalb Jahren dabei, hat eine super Entwicklung genommen und kennt die Mannschaft sehr gut.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Polzin wird Boldt zufolge beim anstehenden Auswärtsspiel gegen Hansa Rostock (Samstag, 13 Uhr) an der Seitenlinie stehen: „Er bekommt definitiv die Chance, und das aus voller Überzeugung.“ Allzu lange darf der gebürtige Hamburger aber nicht alleine die Verantwortung tragen, da er derzeit noch die Lizenz für den Profibereich erwirbt. 2020 war Polzin unter Walter-Vorgänger Daniel Thioune ein zweites Mal nach seiner Zeit als Jugendcoach zum HSV gewechselt. Neben Polzin werden aber auch zahlreiche weitere Namen am Volkspark gehandelt.