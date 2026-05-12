Unterschrift heute: Gadou schon in Dortmund

Der Wechsel von Joane Gadou zu Borussia Dortmund ist offenbar in trockenen Tüchern. Nachdem der Innenverteidiger selbst schon seinen Abschied von RB Salzburg verkündete, berichten ‚Sky‘ und ‚Bild‘ unisono, dass Gadou bereits in Dortmund weilt. Der Transfer werde am heutigen Dienstag abgewickelt und verkündet.

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Noch gestern kursierte die Meldung, dass Gadou plötzlich statt 20 Millionen Euro Ablöse 25 bis 30 Millionen kosten solle. ‚Sky‘ und ‚Bild‘ berichten nun beide, dass der 19-Jährige für 19 plus 4,5 Millionen Boni zum BVB wechselt. Dort unterschreibt Gadou bis 2031 und nimmt den Kaderplatz von Niklas Süle (30) ein, der seine Karriere mit Vertragsablauf beendet.