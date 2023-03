Bericht: Premier League-Klubs heiß auf Baleba

Carlos Baleba (19) vom LOSC Lille befindet sich offenbar auf dem Radar zahlreicher Premier League-Klubs. Wie ‚90min.com‘ berichtet, beschäftigen sich der FC Arsenal, der FC Liverpool, Manchester United und Newcastle United mit dem Mittelfeldspieler. Dem Artikel zufolge hat das Quartett den Kameruner in den vergangenen Monaten mehrmals gescoutet.

Die Engländer sind mit ihrem Interesse aber wohl nicht alleine. In der vergangenen Winter-Transferperiode soll der AC Mailand erfolglos versucht haben, den Linksfuß in die Serie A zu lotsen. Darüber hinaus verfolgen auch Juventus Turin, der OGC Nizza und die AS Monaco dessen Entwicklung. Für Lille stand der Mittelfeldmann in der laufenden Spielzeit der Ligue 1 in zwölf von 27 Partien auf dem Rasen. Bei den Dogues besitzt Baleba noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026.

