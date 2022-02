Avdijaj: „Die Bundesliga ist mein großes Ziel“

Donis Avdijaj träumt nach wie vor von seinem Bundesliga-Durchbruch. „Langfristig möchte ich in die deutsche Bundesliga zurückkehren“, kündigt das frühere Schalke-Talent gegenüber dem ‚kicker‘ an, „die deutsche Bundesliga ist mein großes Ziel. Ich traue mir diesen Schritt zu. Ich habe Sachen, die mir früher vielleicht noch gefehlt haben, jetzt gelernt und habe daher das große Ziel, wieder in der Bundesliga zu spielen. Ich will die Leute davon überzeugen, dass der Donis das kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell steht Avdijaj beim österreichischen Bundesligisten TSV Hartberg unter Vertrag. Am liebsten würde der 25-jährige Offensivspieler aber bereits im Sommer nach Deutschland zurückkehren: „Ich habe in Hartberg noch bis 2023 Vertrag. Im Fußball kann es aber sehr schnell gehen. Ich habe immer offen kommuniziert, dass ich diesen Schritt auch zeitnah machen möchte. Daher lasse ich mir auch für den kommenden Sommer alle Optionen offen.“