Betis: Bartra auf dem Markt

Marc Bartra hat ein Angebot von Betis Sevilla zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen und könnte deshalb noch in diesem Sommer transferiert werden. Wie die ‚as‘ berichtet, boten die Andalusier dem 31-jährigen Verteidiger eine Verlängerung um zwei Jahre an, allerdings inklusive Gehaltskürzung um 20 Prozent. Ein Angebot, das Bartra nicht akzeptieren wollte, so die spanische Tageszeitung.

Nach der bevorstehenden Saison läuft der Vertrag des 14-fachen spanischen Nationalspielers aus. Um einen ablösefreien Wechsel im nächsten Sommer zu verhindern, könnte Betis nun aktiv auf Vereinssuche für Bartra gehen, heißt es im Bericht.