Real-Stars wüten | Neid auf Bayern

Real in der Opferrolle

Es war der Knackpunkt des Spiels: Beim Stand von 3:2 für Real Madrid wurde Eduardo Camavinga in der 86. Minute mit Gelb-Roter Karte des Feldes verwiesen, da er nach einem wiederholten Foulspiel den Ball erst wegspitzelte und dann wegtrug. Die ‚Marca‘ sieht in der Strenge von Schiedsrichter Slavko Vincic eine „große Ungerechtigkeit“, schreibt aber auch: „Es hätte ein solch großartiger Abend werden können. Doch am Ende hat Camavinga alles ruiniert.“

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Jude Bellingham polterte nach der Partie: „Das ist ein Witz.“ Während Antonio Rüdiger meinte: „Es ist besser, wenn ich nichts sage.“ Trainer Álvaro Arbeloa: „Man kann einen Spieler wegen so etwas nicht vom Platz stellen. Ich glaube nicht, dass der Schiedsrichter überhaupt wusste, dass er schon eine Gelbe Karte hatte. Er hat das Spiel ruiniert.“ Der englische ‚Guardian‘ bewertet derweil: „Es ist erbärmlich und so unpassend, wenn Madrid – ein legendärer Verein – sich wie ein kleines Kind aufführt und die Opferrolle spielt.“

Bayern gefeiert

Zungeschnalzend blickt man in England derweil auf das „Drama“ (‚BBC‘) zwischen Bayern und Real. Die ‚Sun‘ erkennt an: „Während die meisten Premier League-Topspiele zu einschläfernden Partien verkommen sind, in denen sich alles um Standardsituationen dreht, war dieses atemberaubende Spiel ‚The Beautiful Game‘ in seiner reinsten Form.“

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‚The Athletic‘ bläst ins gleiche Horn und freut sich: „Bayern München gegen Real Madrid war ein Spiel für die Seele. Ein mitreißendes Spektakel, ein Fußballspiel, das jeden, der sich von seinem pulsierenden Rhythmus anstecken ließ, in seinen Bann zog. Wir alle haben uns irgendwann einmal gefragt, ob wir den Sport wirklich noch so lieben wie früher. Bayern und Real haben uns am Mittwoch daran erinnert, warum wir das tun.“