Mainz: Die Schmerzgrenze bei Mateta

Der FSV Mainz 05 will bei einem Verkauf von Torjäger Jean-Phillipe Mateta unbedingt ein Transferplus erwirtschaften. Wie der ‚kicker‘ in seiner heutigen Printausgabe berichtet, wollen die Rheinhessen bei der potenziellen Ablöse einen „zweistelligen Millionenbetrag“ einstreichen. Vor rund zwei Jahren hatte Mainz für den 23-jährigen Franzosen acht Millionen Euro an Olympique Lyon gezahlt.

„Wenn ich sage, ein Transfer ist im Januar nicht denkbar, ist es trotz allem so, dass wir uns im Falle eines unmoralischen Angebots Gedanken machen und die Situation bewerten werden. Aber eigentlich soll JP eine gute Runde spielen und uns in der Klasse halten“, betont Sportdirektor Rouven Schröder. Mit sieben Bundesligatreffern ist Mateta im Abstiegskampf in sportlicher Hinsicht unverzichtbar für den Tabellenvorletzten.