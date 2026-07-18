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Offiziell Serie A

Ibrahimovic findet neuen Klub

von Remo Schatz - Quelle: az.nl
1 min.
Zlatan Ibrahimovic kann Karate @Maxppp

Maximilian Ibrahimovic (19) hat sich AZ Alkmaar angeschlossen. Wie der Eredivisie-Klub bestätigt, wurde der Sohn von Zlatan Ibrahimovic trotz einer „kleinen Verletzung“ unter Vertrag genommen.

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Demnach soll dem Linksaußen, der in der vergangenen Spielzeit vom AC Mailand an Ajax Amsterdam verliehen wurde, in Alkmaar die Chancen bekommen, sich von der Verletzung zu „erholen und schließlich bei Jong AZ einzusteigen“. Wann genau das sein wird, steht laut der offiziellen Meldung allerdings noch nicht fest.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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