Ibrahimovic findet neuen Klub

Maximilian Ibrahimovic (19) hat sich AZ Alkmaar angeschlossen. Wie der Eredivisie-Klub bestätigt, wurde der Sohn von Zlatan Ibrahimovic trotz einer „kleinen Verletzung“ unter Vertrag genommen.

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🙌 Ibrahimović naar AZ



💪 Maximilian Ibrahimović krijgt de kans om te revalideren van een lichte blessure en op termijn aan te sluiten bij Jong AZ. Lees hier meer: https://t.co/86yyYzxtDv#JongAZ #TheFutureIsOurs pic.twitter.com/3I5KJyy3N3 — AZ Jeugdopleiding (@AZJeugd) July 18, 2026

Demnach soll dem Linksaußen, der in der vergangenen Spielzeit vom AC Mailand an Ajax Amsterdam verliehen wurde, in Alkmaar die Chancen bekommen, sich von der Verletzung zu „erholen und schließlich bei Jong AZ einzusteigen“. Wann genau das sein wird, steht laut der offiziellen Meldung allerdings noch nicht fest.