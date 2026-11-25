UEFA Champions League
FC Bayern: Kompanys verrückte CL-Notelf jetzt fix
Der FC Bayern tritt heute (21 Uhr) in der Champions League beim OSC Lille an. Jetzt ist die offizielle Startelf bekannt. Vincent Kompany muss improvisieren.
1 min.
@Maxppp
Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Michael Olise, Ismael Saibari und Harry Kane fallen verletzt aus. Jamal Musiala und Luis Díaz sind noch nicht wieder fit genug für die Startelf. Bayern-Trainer Vincent Kompany musste bei seiner Auswahl für die heutige Partie beim OSC Lille also kreativ werden.
Unter der Anzeige geht's weiter
Die Tabelle der Champions League
Im Vergleich zum jüngsten 1:1 gegen den 1. FC Köln rutschen daher Minjae Kim, Hiroki Ito und Tom Bischof in die erste Elf. Damit einher gehen wohl weitere Umstellungen. Konrad Laimer dürfte etwa offensiver als gewohnt auflaufen, während der offensive Mittelfeldspieler Lennart Karl die Sturmspitze bekleiden könnte.
Unter der Anzeige geht's weiter
So startet der FC Bayern
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden