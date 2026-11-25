Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Michael Olise, Ismael Saibari und Harry Kane fallen verletzt aus. Jamal Musiala und Luis Díaz sind noch nicht wieder fit genug für die Startelf. Bayern-Trainer Vincent Kompany musste bei seiner Auswahl für die heutige Partie beim OSC Lille also kreativ werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Tabelle der Champions League

Im Vergleich zum jüngsten 1:1 gegen den 1. FC Köln rutschen daher Minjae Kim, Hiroki Ito und Tom Bischof in die erste Elf. Damit einher gehen wohl weitere Umstellungen. Konrad Laimer dürfte etwa offensiver als gewohnt auflaufen, während der offensive Mittelfeldspieler Lennart Karl die Sturmspitze bekleiden könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

So startet der FC Bayern