Schalke: Aydin für die Türkei nominiert

Mehmet Aydin kann sich wohl bald Nationalspieler nennen. Der 21-jährige Rechtsverteidiger wurde erstmals für die türkische Auswahl nominiert. In den U-Nationalmannschaften war der gebürtige Würselener – ein Vorort von Aachen – noch für den DFB aktiv gewesen.

Die Mannschaft von Stefan Kuntz tritt im Rahmen der EM-Qualifikation gegen Armenien (25. März) und Kroatien (28. März) an. In der laufenden Bundesliga-Saison stand Aydin in 13 Partien auf dem Platz, allerdings nur dreimal von Beginn an.

