Ibrahimovic wäre fast in England gelandet

Leeds United konnte sich Anfang des Jahres offenbar Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Zlatan Ibrahimovic machen. „Ich habe konkrete Gespräche mit Zlatan Ibrahimovic geführt“, berichtet Klubbesitzer Andrea Radrizzani ‚Sky Italia‘, „er hätte uns diesen entscheidenden Schub geben können, aber er beschloss, zum AC Mailand zu gehen.“

So ging Leeds am Ende des Tages leer aus. Ibra kehrte nach acht Jahren zu Milan zurück und erzielte in der Rückrunde prompt drei Tore für die Rossoneri. Viel mehr werden wohl nicht hinzukommen – angeblich will der Schwede nach der Saison seinen Hut nehmen und auf die Trainerbank wechseln.