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Bundesliga

Wechselgedanken: Leipzig kämpft um Raum

von Martin Schmitz
1 min.
David Raum im Trikot von RB Leipzig @Maxppp

RB Leipzig bemüht sich um einen Verbleib von Kapitän David Raum (28), dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft. Erste Gespräche sollen noch in diesem Monat stattfinden, wie Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer am heutigen Freitag bestätigte: „Es wird mit David und seinem Berater sicherlich einen Austausch geben. Das Bestreben ist da, mit ihm zu verlängern, das habe ich schon mehrfach betont.“

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Raum war 2022 für 26 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim nach Sachsen gewechselt, liebäugelt aber mit einem Abenteuer im Ausland. Zuletzt wurde immer wieder ein Wechsel in die Premier League ins Spiel gebracht. Der Nationalspieler verriet erst in der vergangenen Woche, dass es bereits Interessenten gebe: „Dass Anfragen reinkommen, da brauche ich auch nicht lügen. Das ist natürlich auch klar.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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