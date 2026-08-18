BVB: Duarte-Deal vor dem Abschluss

Borussia Dortmund und Enzo Duarte (17) setzen die Zusammenarbeit aller Voraussicht nach fort. Nach Informationen von ‚Sky‘ steht der talentierte Mittelfeldmann kurz vor der Unterschrift unter einen langfristigen Profivertrag. Diese soll dem Bezahlsender zufolge noch in dieser Woche gesetzt werden.

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Duarte, dessen Förderkontrakt bis 2028 läuft, durfte sich in der Saisonvorbereitung bei den Profis beweisen und überzeugte dort. Im internen Talente-Ranking ist der fünffache luxemburgische Nationalspieler laut ‚Sky‘ „ganz nach oben aufgestiegen“. Der Profivertrag ist daher die logische Konsequenz.