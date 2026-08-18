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Bundesliga

BVB: Duarte-Deal vor dem Abschluss

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Enzo Duarte für den BVB im Einsatz @Maxppp

Borussia Dortmund und Enzo Duarte (17) setzen die Zusammenarbeit aller Voraussicht nach fort. Nach Informationen von ‚Sky‘ steht der talentierte Mittelfeldmann kurz vor der Unterschrift unter einen langfristigen Profivertrag. Diese soll dem Bezahlsender zufolge noch in dieser Woche gesetzt werden.

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Duarte, dessen Förderkontrakt bis 2028 läuft, durfte sich in der Saisonvorbereitung bei den Profis beweisen und überzeugte dort. Im internen Talente-Ranking ist der fünffache luxemburgische Nationalspieler laut ‚Sky‘ „ganz nach oben aufgestiegen“. Der Profivertrag ist daher die logische Konsequenz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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