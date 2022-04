Real fast Meister | Darwin der Dompteur

Real gibt sich keine Blöße

Real Madrid lässt sich im Meisterschaftsrennen in La Liga einfach nicht unterkriegen und kann dank nach wie vor 15 Punkten Vorsprung schonmal die Champagnerflaschen kalt stellen. Gegen den drittplatzierten FC Sevilla sah es nach einem 0:2 zur Halbzeit danach aus, als ob die Andalusier die drei Punkte mit nach Hause nehmen, doch die Königlichen drehten die Partie. Karim Benzema erlöste Real in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit seinem 3:2-Treffer. „Das ist Madrid“, tönt die ‚as‘. Carlo Ancelottis Fazit: „Wenn du daran glaubst, kannst du es schaffen.“ Na dann.

Nuñez lässt Sportings Träume platzen

In Portugal beherrscht ein alter Bekannter die Schlagzeilen des Landes: Darwin Núñez. Am Sonntagabend gewann Benfica im Lissabonner Derby gegen Sporting dank Darwin Nuñez und Gil Dias mit 2:0. „Darwin zähmt den Löwen“, titelt die ‚Record‘. Mit diesem Sieg rückt Benfica auf sechs Punkte an den derzeit zweitplatzierten Stadtrivalen heran. Sporting verabschiedet sich damit wohl von all seinen Titelhoffnungen in dieser Saison. Neun Punkte Vorsprung hat der FC Porto, der mit einem 7:0 Portimonense überrollte, vier Spieltage vor Saisonende. „Der Adler wiegt den Drachen“, heißt es daher auf der Titelseite der ‚O Jogo‘.

Der Ten Hag-Countdown läuft

Die Fans von Manchester United sehen angesichts der biederen Saison dem Sommer entgegen. Dann soll Heilsbringer Erik ten Hag die Red Devils als neuer Chefcoach zurück in die Erfolgsspur bringen. „Ten Hag auf dem Weg“, schreibt der ‚Daily Star‘ in seiner heutigen Ausgabe und bewertet die jüngsten Aussagen der Ajax-Verantwortlichen. Demnach haben die Niederländer sich dem Werben aus Manchester „fast schon geschlagen gegeben“. Die ‚Daily Mail‘ analysiert derweil das niederländische Pokalfinale zwischen der PSV Eindhoven und Ajax Amsterdam (2:1), um daraus Schlüsse für ten Hags künftiges Handeln im Old Trafford zu ziehen.