FC Bayern: Comebacker Guerreiro kann viele Probleme lösen

Auf der heutigen Pressekonferenz des FC Bayern sprach Thomas Tuchel auch über Raphaël Guerreiro. „Im Moment fühlt er sich so gut, dass wir denken, dass eine Halbzeit drin ist“, kündigte der Trainer an. Zuletzt fiel Guerreiro einmal mehr mit einer Muskelverletzung aus.

Im Sommer war der 29-jährige Portugiese ablösefrei von Borussia Dortmund nach München gekommen. Tuchel ist seit gemeinsamen Tagen beim BVB Fan von Guerreiro – in München konnte er aber aufgrund zweier Verletzungen erst in zwei Partien auf den Linksfuß setzen.

Tuchel gibt Guerreiro-Update

Engpass im Mittelfeld

Nun ist Guerreiro einmal mehr zurück – und könnte gleich auf mehreren Positionen helfen. Als gelernte Kraft könnte er etwa den viel belasteten Linksverteidiger Alphonso Davies entlasten. Doch Guerreiro ist auch im zentralen Mittelfeld zu gebrauchen – und gerade dort herrscht aufgrund der Sperre von Joshua Kimmich und der Verletzung von Jamal Musiala Personalmangel.

Gegen Heidenheim werden wohl wieder Konrad Laimer und Leon Goretzka die Doppelsechs bilden. Guerreiro wäre eine spielerisch stärkere Alternative zu den beiden physisch starken Athleten, die gleichzeitig so mal wieder in der Abwehr aushelfen könnten. Goretzka rückte schließlich zuletzt zweimal während des laufenden Spiels in die Innenverteidigung. Laimer ist dank Guerreiro auch wieder eine Option für hinten rechts.