Roma: Veretout im Sommer wieder weg?

Nach nur einem Jahr könnte Jordan Veretout der AS Rom im Sommer den Rücken kehren. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, bekundet die SSC Neapel großes Interesse am 27-Jährigen. Bereits im Januar hatten sich die Azzurri nach Veretout erkundigt. Das bestätigt auch der Agent des Franzosen, Mario Giuffredi, gegenüber ‚Radio Marte‘: „Ich weiß, dass Aurelio De Laurentiis (Napoli-Präsident, Anm. d. Red.) bereits im Januar bei Veretout nachgefragt hat. Aber es war nicht die richtige Zeit, um Verhandlungen aufzunehmen. Ich schließe nicht aus, dass er im Sommer nach Neapel wechselt.“

Veretout war 2019 auf einjähriger Leihbasis vom AC Florenz in die Ewige Stadt gewechselt. Bereits im Winter zog die Roma die Kaufoption in Höhe von 16 Millionen Euro und stattete den Mittelfeldspieler mit einem bis 2024 datierten Vertrag aus. Dennoch scheint ein Verbleib in der italienischen Hauptstadt nicht sicher.