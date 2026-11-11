UEFA Nations League
Frankreich: Real-Star reist verletzt ab
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@Maxppp
Die französische Nationalmannschaft muss in den anstehenden Länderspielen auf Aurélien Tchouaméni verzichten. Wie der nationale Fußballverband FFF bekanntgibt, hat der Mittelfeldspieler von Real Madrid eine Adduktorenverletzung erlitten.
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Equipe de France ⭐⭐ @equipedefrance – 10/11
Aurélien Tchouameni souffre de l’adducteur droit.Bei X ansehen
Après avoir échangé avec les médecins du Real Madrid, le staff médical des Bleus, en accord avec le joueur, a décidé de le remettre à disposition de son club.
Il ne sera pas remplacé.
Après avoir échangé avec les médecins du Real Madrid, le staff médical des Bleus, en accord avec le joueur, a décidé de le remettre à disposition de son club.
Il ne sera pas remplacé.
Der 26-Jährige wird nun das Camp der Nationalmannschaft verlassen und in die spanische Hauptstadt zurückkehren. Dort sollen weitere Untersuchungen Auskunft über die Schwere der Verletzung geben.
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