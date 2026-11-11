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UEFA Nations League

Frankreich: Real-Star reist verletzt ab

von Tristan Bernert
1 min.
Aurélien Tchouaméni für Frankreich @Maxppp

Die französische Nationalmannschaft muss in den anstehenden Länderspielen auf Aurélien Tchouaméni verzichten. Wie der nationale Fußballverband FFF bekanntgibt, hat der Mittelfeldspieler von Real Madrid eine Adduktorenverletzung erlitten.

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Equipe de France ⭐⭐
Aurélien Tchouameni souffre de l’adducteur droit.

Après avoir échangé avec les médecins du Real Madrid, le staff médical des Bleus, en accord avec le joueur, a décidé de le remettre à disposition de son club.

Il ne sera pas remplacé.
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Der 26-Jährige wird nun das Camp der Nationalmannschaft verlassen und in die spanische Hauptstadt zurückkehren. Dort sollen weitere Untersuchungen Auskunft über die Schwere der Verletzung geben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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UEFA Nations League
Real Madrid
Frankreich
Aurélien Tchouaméni

Weitere Infos

UEFA Nations League UEFA Nations League
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Frankreich Flag Frankreich
Aurélien Tchouaméni Aurélien Tchouaméni
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