Ramos: Zeit für Chelsea-Spiel wird knapp

Der Einsatz von Sergio Ramos im Champions League-Halbfinale gegen den FC Chelsea steht auf der Kippe. Wie die ‚Marca‘ berichtet, fällt der Kapitän der Königlichen für das Ligaspiel gegen CA Osasuna definitiv aus. Seit dem 13. März kam Ramos verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Anschluss an die wichtige Begegnung in der Königsklasse steht für Real ein entscheidendes Duell im Titelkampf an. Mit dem FC Sevilla (9. Mai) trifft man auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft. Ob Ramos für die Spiele gegen Chelsea und Sevilla nur geschont wird, bleibt offen. Der 35-jährige Routinier würde wohl ohne Spielrhythmus auflaufen, wenn es sein Fitnessstand zulässt.