140 Millionen für sieben Bayern-Verkäufe?

Hiroki Ito (27)

Der Japaner war 2024 für 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt, konnte sich dort aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit aber bislang nicht durchsetzen. Dem Vernehmen nach würden die Münchner den Abwehrspieler für 20 Millionen Euro wieder abgeben.

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Min-jae Kim (29)

Ein Verlustgeschäft würde der deutsche Rekordmeister wohl auch beim Innenverteidiger in Kauf nehmen. Einst für 50 Millionen Euro an die Säbener Straße gewechselt, fordert der FCB 30 bis 40 Millionen Euro für den Südkoreaner, der nach aktuellem Stand der Dinge allerdings keine Luftveränderung anstrebt.

Bryan Zaragoza (24)

In zweieinhalb Jahren kommt der Offensivakteur gerade einmal auf sieben Einsätze im Bayern-Trikot. Zwischenzeitlich wurde Zaragoza bei CA Osasuna, Celta Vigo und aktuell bei der AS Rom geparkt. Dass die Giallorossi von der Kaufoption über 13 Millionen Euro Gebrauch machen, ist so gut wie ausgeschlossen. Dennoch hofft der Bundesligist, im Sommer eine ähnliche Summe für den Spanier (drei Länderspiele) zu kassieren.

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Sacha Boey (25)

Fest eingeplant ist der Abgang des Rechtsverteidigers, der aktuell leihweise für Galatasaray zum Einsatz kommt. Berichten zufolge möchte der türkische Meister den Franzosen wieder dauerhaft an den Bosporus holen – die Kaufoption über 15 Millionen Euro macht das möglich.

Daniel Peretz (25)

Eigentlich hatte sich abgezeichnet, dass die Kaufpflicht beim Torhüter wegen des Premier League-Aufstiegs vom FC Southampton greift. Wegen eines Spionage-Eklats wurden die Saints aber von den Playoffs ausgeschlossen. Nichtsdestotrotz dürfte Peretz die Engländer von einer Weiterführung der Zusammenarbeit überzeugt haben. Festgeschriebene acht Millionen Euro fließen, sofern die Kaufoption aktiviert wird.

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Alexander Nübel (29)

Einen weiteren Torhüter würden die Bayern gerne von der Gehaltsliste streichen. Das Problem bei Nübel: In München streicht er ein Gehalt von bis zu elf Millionen Euro jährlich ein. Entsprechend will und kann sich der VfB Stuttgart eine Festverpflichtung nicht leisten, auch für interessierte Premier League-Klubs ist das Salär kaum zu stemmen. An der Säbener Straße diskutiert man deshalb sogar eine Vertragsauflösung, 15 Millionen Euro Ablöse sollen es aber noch sein.

João Palhinha (30)

In der Bundesliga konnte der Abräumer dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken, als Leihspieler von Tottenham Hotspur stellt er seine Qualitäten jedoch wieder unter Beweis. Für den Flop-Einkauf, für den der deutsche Rekordmeister 2024 50 Millionen Euro auf den Tisch gelegt hatte, will man im Optimalfall noch 30 Millionen Euro einnehmen. Die mit den Spurs ausgehandelte Kaufoption bewegt sich in dieser Höhe, eine finale Entscheidung muss noch getroffen werden.

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Weitere Verkäufe möglich

Auch die Rückkehrer um Maurice Krattenmacher (20/Hertha BSC), Noel Aseko (20/Hannover 96) oder Arijon Ibrahimovic (20/1. FC Heidenheim) könnten im kommenden Transferfenster zu Geld gemacht werden. Zumindest Aseko und Ibrahimovic sollen sich aber zunächst in der Vorbereitung beweisen dürfen. Außerdem ranken sich Abschiedsgerüchte um Alphonso Davies (25), die sich bislang aber nicht erhärteten. Fakt ist: Weitere Millionen-Einnahmen stünden Sportvorstand Max Eberl gut zu Gesicht, um die zum Teil kostspieligen Transferziele an Bord zu holen.