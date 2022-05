Glasgow Rangers - RB Leipzig: So könnt Ihr das Europa League-Spiel live sehen

Nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen die Glasgow Rangers im Hinspiel des Europa League-Halbfinals ist der Traum vom Endspiel für RB Leipzig zum Greifen nah. Für die Sachsen wäre es ein historischer Erfolg. Leipzig ist es in seiner jungen Vereinshistorie noch nicht gelungen, in ein europäisches Finale einzuziehen. Die Schotten erhoffen sich wiederum vor heimischer Kulisse, den Spieß noch umzudrehen und die Sensation perfekt zu machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Glasgow Rangers gegen RB Leipzig im Livestream

Das Halbfinal-Rückspiel zwischen den Glasgow Rangers und RB Leipzig findet am heutigen Donnerstag, den 5. Mai statt. Der Anstoß im Ibrox-Stadium erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Das Spiel überträgt der Streaming-Anbieter RTL+ im Einzelspiel und in der Konferenz mit dem Parallelspiel Eintracht Frankfurt gegen West Ham. Im Einzelspiel führt euch Kommentator Christoph Stadtler durch die Partie. In der Konferenz ist Michael Born euer Kommentator. Hier geht’s zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Glasgow Rangers und RB Leipzig nicht im TV oder im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.