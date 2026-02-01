70 Millionen: Liverpool überrascht bei Jacquet

Der FC Liverpool geht bei Jérémy Jacquet in die Vollen. Nach FT-Informationen befinden sich die Reds mittlerweile in der Pole Position für den 20-Jährigen und führen fortgeschrittene Verhandlungen. Eigentlich hatte sich der Franzose bereits mit dem FC Chelsea auf einen Transfer geeinigt.

Jetzt aber hat doch Liverpool die Nase vorn. Die Blues waren schon bereit, ein Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro abzugeben. Günstiger dürfte Jacquet auch für die Reds nicht werden, nach FT-Informationen hofft Stade Rennes auf bis zu 70 Millionen. Jacquet könnte im Sommer in die Fußstapfen von Ibrahima Konaté (26) treten, sollte dieser Liverpool ablösefrei verlassen.