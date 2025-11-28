Berater vor Ort: Auch Frankfurt will Lenz

Wenig überraschend hat auch Eintracht Frankfurt Mittelfeldspieler Cajetan Lenz vom VfL Bochum auf dem Zettel. Wie ‚Sky‘ berichtet, wurde dessen Berater Makreum Naceur gestern in Frankfurt gesichtet. Naceur wollte sich gegenüber dem Bezahlsender nicht dazu äußern, ob sein Aufenthalt in Hessen in Zusammenhang zu einem möglichen Wechsel von Lenz steht.

Die Situation von Lenz wird in der Bundesliga genau verfolgt, bis auf den FC Bayern sind alle Bundesligisten am Sechser interessiert. Dem deutschen U20-Nationalspieler gelang erst in dieser Saison der Durchbruch bei den Profis, seither ist er aber aus dem Team von Uwe Rösler nicht mehr wegzudenken. In den vergangenen beiden Spielen glänzte Lenz sogar als Torschütze.