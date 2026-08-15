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Teurer als gedacht: Barça vor Rodri-Deal

Im zähen Poker um Rodri kann der FC Barcelona jetzt womöglich zeitnah Vollzug vermelden. Die Katalanen müssen tiefer in die Tasche greifen als geplant.

von David Hamza - Quelle: Matteo Moretto
1 min.
Rodri gibt die Richtung vor @Maxppp

Vor einer Woche vermeldeten katalanische Medien eine 50-Millionen-Einigung zwischen dem FC Barcelona und Manchester City – etwas vorschnell, denn wie sich später herausstellte, lehnte City auch das zweite Ablöse-Angebot für Weltmeister Rodri (30) ab.

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Eine neue Offerte soll den Deal jetzt aber endlich besiegeln. Transferexperte Matteo Moretto berichtet, dass Rodris Wechsel kurz bevorsteht und Barça in den kommenden Stunden alles klarmachen will. Inklusive Boni sollen über 70 Millionen Euro nach Manchester fließen.

Bei City steht der spanische Mittelfeldstratege nur noch bis zum nächsten Sommer unter Vertrag, eine durchaus beachtliche Summe also. On top kommt laut spanischen Medien ein Jahresgehalt von 15 Millionen Euro plus Prämien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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