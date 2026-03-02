Abstiegsangst: Spurs droht drastischer Einschnitt

Bei einem Abstieg in die zweitklassige Championship müssten die Spieler von Tottenham Hotspur saftige Gehaltskürzungen hinnehmen. Laut ‚The Athletic‘ hat der Großteil der Akteure Verträge, die bei einem Abstieg eine Halbierung des Gehalts vorsehen. Alle Spieler, die vor dem Abgang von Daniel Levy im September 2025 verpflichtet wurden, haben dem Bericht zufolge eine solche Klausel im Vertrag.

Zehn Spieltage vor Schluss ist der Abstieg kein unrealistisches Szenario für die Spurs. Seit dem Trainerwechsel von Thomas Frank zu Igor Tudor hat sich nichts verbessert, sowohl gegen den FC Arsenal (1:4) als auch gegen den FC Fulham (1:2) gab es jeweils eine Niederlage. Der Vorsprung auf Rang 18 beträgt lediglich vier Punkte.