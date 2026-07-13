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FT-Kurve Bundesliga

Fast 150 Millionen: Fünf Bundesliga-Abgänge so gut wie fix

Der Transfermarkt läuft auf Hochtouren. Fünf Bundesliga-Abgänge sind nur noch eine Frage der Zeit.

von Julian Jasch
2 min.
Johan Manzambi im Schweiz-Trikot @Maxppp

Johan Manzambi (20) zu Aston Villa

Der Tabellenvierte der vergangenen Premier League-Saison hat Newcastle United im Werben um den Schweizer WM-Star erfolgreich ausgestochen. Statt 60 Millionen kassiert der SC Freiburg laut ‚Sky‘ mitsamt Boni eine Entschädigung in Höhe von 70 Millionen Euro. Manzambi winkt auf der Insel ein langfristiger Vertrag, zudem wird er mit Villa in der Champions League an den Start gehen.

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Danilho Doekhi (28) zu Lazio Rom

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Der Innenverteidiger kostet aufgrund seines bei Union Berlin ausgelaufenen Vertrags keine Ablöse. Zahlreiche Interessenten witterten ein Schnäppchen, darunter unter anderem auch Borussia Dortmund. Der Zuschlag geht nun aber an die Römer, die Doekhi noch heute zum Medizincheck in Italien erwarten.

Karim Adeyemi (24) zum FC Barcelona

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Am gestrigen Sonntag verabschiedete sich der Flügelflitzer von Borussia Dortmund, zudem hat Joan Laporta die Zusammenarbeit schon angekündigt. In dieser Woche wird Adeyemi die für den Transfer nötigen Sporteignungstests in Spanien absolvieren. Verläuft alles nach Plan, zahlt Barça 29 Millionen Euro an den BVB, sollten sämtliche Boni über sieben Millionen Euro fällig werden.

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Aurèle Amenda (22) zu Coventry City

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Nach dem Schweizer WM-Aus im Viertelfinale gegen Argentinien (1:3) ist neben Manzambi auch der Transfer seines Landsmannes auf die Insel zu erwarten. Premier League-Aufsteiger Coventry City freut sich auf den 1,94 Meter großen Innenverteidiger, der Eintracht Frankfurt bis zu 20 Millionen Euro beschert.

Kerim Alajbegovic (18) zu Atalanta Bergamo

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Gerade erst hatte Bayer Leverkusen den Angreifer nach einem Jahr in Österreich für acht Millionen Euro von RB Salzburg zurückgeholt. Eine ordentliche WM mit Bosnien-Herzegowina später verkauft der Werksklub den Youngster an Atalanta Bergamo weiter, berichtet der ‚Corriere dello Sport‘. Kolportiert wird eine Ablöse über 25 Millionen Euro plus Boni.

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