Wegen Chatzialexiou: FCN reagiert auf Eintracht-Interesse

Der 1. FC Nürnberg will Sportvorstand Joti Chatzialexiou nicht an Eintracht Frankfurt abgeben. Gegenüber der ‚Bild‘ bezieht der FCN Stellung zu den Gerüchten um einen möglichen Wechsel: „Die Zusammenarbeit im Vorstand läuft hervorragend, in der gemeinsamen Zeit hat sich in seinem Bereich beim 1. FC Nürnberg sehr viel in die positive Richtung entwickelt. Dass dadurch andere Vereine auf ihn aufmerksam werden und sich mit ihm beschäftigen, ist eine Wertschätzung seiner Arbeit und bestätigt uns erneut darin, dass wir mit seiner Verpflichtung im Sommer 2024 richtig gelegen haben. Bis zum jetzigen Zeitpunkt gab es keine Kontaktaufnahme durch Eintracht Frankfurt.“

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Der 50-Jährige ist seit zweieinhalb Jahren am Valznerweiher tätig und hat den Zweitligisten mit jeder Menge Top-Transfers nahezu kernsaniert. Die SGE hat Chatzialexiou inzwischen als Wunschkandidaten für die Nachfolge von Markus Krösche ausfindig gemacht. Auch der gebürtige Frankfurter selbst hat sich schon zu einem möglichen Frankfurt-Engagement geäußert. Im Gespräch ist laut dem Boulevardblatt eine Ablösesumme im unteren Millionen-Bereich.