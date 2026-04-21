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Bundesliga

Nächster Bundesligist will Ito

von Dominik Sandler - Quelle: Het Nieuwsblad
1 min.
Vom Winde verweht: Ryotaro Ito @Maxppp

Offensivspieler Ryotaro Ito hat in der Bundesliga einen Markt. Laut ‚Het Nieuwsblad‘ ist neben dem Hamburger SV jetzt auch Borussia Mönchengladbach in das Rennen um den Japaner von der VV St. Truiden eingestiegen. Da der Vertrag beim belgischen Erstligisten ausläuft, wäre der 28-Jährige im Sommer ablösefrei.

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Der Rechtsfuß kann in der Offensive nahezu alle Positionen bekleiden, fühlt sich im zentralen offensiven Mittelfeld aber am wohlsten. Ito spielt seit drei Jahren in Belgien und steht in dieser Saison bei sieben Tore und vier Vorlagen in 27 Spielen. Für die japanische Nationalmannschaft kommt er auf ein Länderspiel, für die WM wird er voraussichtlich nicht nominiert.

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