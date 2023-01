Bayern-Leihgabe Arrey-Mbi spricht über 96-Zukunft

Bright Arrey-Mbi hat seine ersten Monate bei Hannover 96 Revue passiere lassen und sich zudem zu seiner Zukunft geäußert. In einem Interview mit dem ‚kicker‘ erklärt der 19-Jährige: „Ich musste erst mal reinkommen und verstehen, wie wir spielen, mit welcher Philosophie. Der Coach redet viel mit mir und erklärt mir, was ich verbessern kann.“ Und weiter: „Die sechs Einsätze möchte ich natürlich gerne noch ausbauen. Ich werde alles geben, um viele Spiele zu machen.“

Nichtsdestotrotz weiß der vom FC Bayern ausgeliehene Innenverteidiger, dass ein Verbleib bei den 96ern nicht nur in seiner Hand liegt: „Ich fühle mich wohl hier. Alles andere ist am Ende nicht meine Entscheidung. Ich will mich auch in der Rückrunde beweisen.“ Wettbewerbsübergreifend stand der Abwehrhüne für die Roten in der laufenden Saison in sieben Partien auf dem Platz. Hannover besitzt eine Kaufoption in Höhe von 500.000 Euro.

