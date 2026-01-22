30-Millionen-Option: Gala vor Lang-Leihe

Noa Lang kehrt der SSC Neapel den Rücken. Fabrizio Romano zufolge schließt sich der Flügelspieler für eine Leihgebühr von zwei Millionen Euro bis zum Sommer Galatasaray an. Der türkische Topklub besitzt für den Anschluss eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro.

Am Vesuv, wo Lang noch bis 2030 unter Vertrag steht, fungiert der 26-Jährige meist nur als Einwechselspieler. In wettbewerbsübergreifend 27 Spielen erzielte der Niederländer lediglich einen Treffer und bereitete zwei weitere Tore vor. Am Bosporus soll nun alles besser werden.