Menü Suche
Kommentar
Süper Lig

30-Millionen-Option: Gala vor Lang-Leihe

von Luca Hansen - Quelle: Fabrizio Romano
Noa Lang im Trikot der SSC Neapel @Maxppp

Noa Lang kehrt der SSC Neapel den Rücken. Fabrizio Romano zufolge schließt sich der Flügelspieler für eine Leihgebühr von zwei Millionen Euro bis zum Sommer Galatasaray an. Der türkische Topklub besitzt für den Anschluss eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Vesuv, wo Lang noch bis 2030 unter Vertrag steht, fungiert der 26-Jährige meist nur als Einwechselspieler. In wettbewerbsübergreifend 27 Spielen erzielte der Niederländer lediglich einen Treffer und bereitete zwei weitere Tore vor. Am Bosporus soll nun alles besser werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Serie A
Neapel
Galatasaray
Noa Lang

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Serie A Serie A
Neapel Logo SSC Neapel
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Noa Lang Noa Lang
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert