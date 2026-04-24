Bericht: Neuer hat sich entschieden

„Ihr könnt mich jetzt locken, aber ich werde nichts verkünden. Im Moment schaut es gut aus, es macht Spaß, wir sind in allen Wettbewerben gut dabei“, hatte Manuel Neuer (40) nach dem DFB-Halbfinalsieg mit dem FC Bayern gegen Bayer Leverkusen bereits durchblicken lassen. Nun ist die Zukunftsentscheidung des Schlussmanns offenbar final durchgesickert.

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Laut der ‚Abendzeitung‘ wird Neuer seinen auslaufenden Vertrag an der Säbener Straße um ein Jahr bis 2027 verlängern. Kein Wunder, hatte der 124-fache deutsche Nationalspieler in den vergangenen Wochen doch eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er trotz seines Alters noch auf absolutem Topniveau performen kann.

Trifft Neuer mit der Bayern-Verlängerung die richtige Enscheidung? Ja, er hat mindestens noch ein gutes Jahr im Tank Nein, im Sommer wäre ein guter Zeitpunkt zum Aufhören Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Damit dürfte das Torwart-Gespann für die kommende Saison in München klar sein: Jonas Urbig (22) bleibt die Nummer zwei, soll sich die Spielzeit mit Neuer aber aufteilen, während Sven Ulreich (37) und Leonard Prescott (16) das Quartett komplettieren. Die verliehen Alexander Nübel (29/VfB Stuttgart) und Daniel Peretz (25/FC Southampton) scheinen hingegen keine Bayern-Zukunft zu haben. Auch die Verpflichtung eines externen Torhüters ist nun wohl vom Tisch.