De Zerbi-Nachfolge: OM legt sich fest

Olympique Marseille hat sich für einen neuen Trainer entschieden. Nach FT-Informationen soll Habib Beye den vakanten Posten übernehmen. Lediglich Beyes Vertragsauflösung bei Stade Rennes, wo er kürzlich entlassen wurde, muss noch von der Ligue 1 bestätigt werden.

Bei OM folgt Beye auf Roberto De Zerbi, der ebenfalls kürzlich von seinen Aufgaben entbunden wurde. An der Mittelmeerküste herrscht aktuell viel Unruhe, Sportdirektor Medhi Benatia und Präsident Pablo Longoria liegen im Clinch, der Besitzer Frank McCourt bewegte Benatia zum Verbleib, während Longoria degradiert wurde. Beye soll Marseille zumindest sportlich wieder in ruhige Gewässer führen.