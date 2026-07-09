Yamal hofft auf Alvarez-Verpflichtung

Geht es nach Lamine Yamal (18), wechselt Julián Alvarez (26) in diesem Sommer von Atlético Madrid zum FC Barcelona. Der Dribbelkünstler gerät gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘ beim Mittelstürmer regelrecht ins Schwärmen: „Jeder weiß, dass er ein Spitzenspieler ist, einer von denen, die jeder gerne in seinem Team hätte. Ich habe es bereits gesagt: Wir heißen ihn mit offenen Armen willkommen, und wenn er kommt, werden wir uns alle sehr freuen. Ich glaube, er ist ein Spieler, der sehr gut zum Stil von Barça passt.“

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Die Transfersaga zwischen Alvarez und den Katalanen zieht sich bereits seit Monaten. Atlético erklärt den Stürmer zwar für unverkäuflich, doch er selbst soll einem Wechsel zu den Blaugrana nicht abgeneigt sein. Alvarez‘ Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft noch bis 2030. Yamal stellt allerdings klar, nichts Genaueres über den aktuellen Stand zu wissen: „Ich habe keine Ahnung, wie die Situation aussieht, aber ich hoffe, dass es klappt.“