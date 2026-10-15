Sancho-Offerte offiziell bestätigt

Jadon Sancho (26) wird voraussichtlich in Kürze beim FC Getafe unterschreiben. Das vorliegende Angebot bestätigt Vereinspräsident Ángel Torres bei ‚Movistar‘: „Wir konnten die Lücke, die Uches Verletzung hinterlassen hat, noch nicht schließen. Wir sprechen mit Sancho, genau wie vor drei oder vier Monaten. Parejo wäre ebenfalls eine Option. Wir sollten nächste Woche bestätigen können, ob wir die Verhandlungen abschließen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sancho, dessen Vertrag bei Manchester United Ende Juni ausgelaufen war, diskutiert die Offerte gegenwärtig mit seinen Beratern. Für Getafe wäre Sancho der zweite prominente Neuzugang aus der Riege der Vereinslosen. Erst vor wenigen Tagen sicherte sich der Klub die Dienste von Rechtsverteidiger Dani Carvajal (34).