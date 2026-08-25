Tomas Cvancara (26) weckt Begehrlichkeiten im Ausland. Informationen der ‚Rheinischen Post‘ zufolge streckt unter anderem der dänische Erstligist Aarhus GF die Fühler nach dem Mittelstürmer von Borussia Mönchengladbach aus. Zudem seien weitere namentlich nicht genannte Klubs an dem Tschechen dran.

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Die Fohlen würden den Fehleinkauf in diesem Sommer nach Leihen zu Antalyaspor und Celtic Glasgow am liebsten dauerhaft abgeben, dem Bericht zufolge dürften interessierte Verine aber erneut auf ein Leihgeschäft drängen. Am Niederrhein steht Cvancara bis 2028 unter Vertrag. Neben dem Rechtsfuß sollen sich auch Rechtsverteidiger Joe Scally (23) und Mittelfeldspieler Florian Neuhaus (29) nach einem neuen Arbeitgeber umsehen.